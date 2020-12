In wenigen Wochen hat das lange Warten ein Ende und Joy (29) und Patrick Müller (32) dürfen ein neues Familienmitglied begrüßen. Der Unter uns-Star und seine ehemalige Serienkollegin sind bereits zweifache Eltern und erwarten aktuell Baby Nummer drei. Doch hat der Tobias-Darsteller, was die Erziehung angeht, bestimmte Grundsätze? Im Gespräch mit Promiflash verrät er, dass ihm eine Sache besonders wichtig ist...

Im Rahmen einer Veranstaltung der Emmaus Gemeinschaft Köln, wo sich der 32-Jährige für Obdachlose einsetzt, verriet er, dass Themen wie soziales Engagement und Lebensmittelverschwendung auch im Alltag mit Kids besonders wichtig seien. "Meine Kinder sind mein 'Erbe' und ich möchte, dass meine Kinder im besten Falle natürlich meine Werte vertreten, dementsprechend erziehen wir unsere Kleinen auch", betonte er. Zwar seien Loki und Lovis mit fünf und einem Jahr noch ziemlich jung, sollen aber mit der Zeit die Wertvorstellungen ihrer Eltern kennenlernen.

Dem zukünftigen Dreifach-Vater selbst liegt vor allem auch die vegane Ernährung total am Herzen. "Ich wollte einfach für mich ein Zeichen setzen. Es kann nicht sein, dass wir so viel Essen für diese Nutztiere haben, aber für unsere eigenen Mitmenschen nicht mal genügend Essen aufbringen können, die es wirklich nötig hätten", stellte er klar. Auch im Eltern-Alltag versuche er an seinen Prinzipien festzuhalten.

Instagram / actpm Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller

Instagram / actpm "Unter uns"-Star Patrick Müller mit Sohn Lovis und seinem Hund

TVNOW / Bernd Jaworek Patrick Müller, Schauspieler

