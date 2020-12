Wie denken Laura und Tobias über ihre Love Island-Teilnahme? Die Hotelfachfrau und der LKW-Fahrer lernten sich im September bei den Dreharbeiten der Kuppelshow kennen und lieben: Sie sind inzwischen sogar ein Paar. Doch was halten Laura und Tobi von ihrem TV-Auftritt? Immerhin hatten einige Teilnehmer wie beispielsweise Melina Hoch so einiges daran auszusetzen, wie sie im Fernsehen dargestellt wurden. Dazu beziehen Laura und Tobi nun Stellung!

Im Promiflash-Interview erklären die beiden, dass sie bislang nur wenige der Folgen, in denen sie zu sehen waren, geschaut haben – und sich darüber nicht beschweren können. "Das, was ich von mir gesehen habe, war alles in Ordnung. Ich war ich selber, also deswegen. So wurde das auch dargestellt, dass ich ganz entspannt und locker drauf bin", erzählt Tobi. Dem stimmt Laura zu – allerdings erwähnt sie auch, dass sie teilweise etwas vorlaut dargestellt worden sei. Das sei in ihren Augen aber gar nicht schlimm. Ihren TV-Auftritt bereuen die beiden daher nicht, ganz im Gegenteil. "Es war eine unvergessliche Zeit. Ich würde es immer wieder machen", fasst Tobi zusammen. Seine Freundin ergänzt, dass es eine prägende Erfahrung gewesen sei.

Grundsätzlich können sich die Kasselerin und der Kölner vorstellen, auch an weiteren TV-Formaten teilzunehmen. "Ich hätte auf jeden Fall voll Bock auf Let's Dance, weil ich sehr gerne tanze", verrät Tobi. Zudem komme für ihn und seine Liebste die Teilnahme an der Wettkampf-Show Ninja Warrior infrage.

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, "Love Island"-Kandidat 2020

Instagram / tobiismile Laura Ma und Tobias Pietrek, 2020 in Köln

Instagram / lauralmania Laura, Reality-TV-Teilnehmerin

