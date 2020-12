Schwingen Tobias Pietrek und Laura Ma schon bald das Tanzbein? In der diesjährigen Staffel von Love Island lernten sich die beiden kennen und lieben. Nachdem die zwei nach ihrer Zeit in der Kuppelshow immer wieder angegeben hatten, sich noch weiter kennenlernen zu wollen, gaben sie kurz vor Weihnachten bekannt, von nun an tatsächlichgemeinsam durchs Leben zu gehen. Gegenüber Promiflash verrieten die beiden Turteltauben jetzt, bei welchem TV-Format man sie in Zukunft sehen könnte!

"Grundsätzlich bin ich offen für neue TV-Shows. Ich hätte auf jeden Fall voll Bock auf Let's Dance, weil ich sehr gerne tanze. Was es am Ende wird, steht aber noch in den Sternen", erklärte Tobi selbstbewusst im Interview mit Promiflash. Laura hat dazu eine ganz ähnliche, wenn auch im Vergleich zu ihrem Liebsten etwas verhaltenere Meinung: "'Let's Dance' ist noch so das Einzige, womit ich mich identifizieren kann, aber ich glaube, ich bin einfach zu unförmig dafür und zu unbeweglich", resümierte sie im Gespräch ihre Chance bei einer möglichen Teilnahme an der Tanzshow.

Beide seien sich in einem Punkt aber absolut einig: "Wir haben Bock auf diese Challenges, also Wettkämpfe gegen andere", verrieten sie auf Nachfrage von Promiflash und erklärten, dass sie auch eine Teilnahme an der Wettkampf-Show Ninja Warrior nicht ausschließen würden.

Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, September 2020

Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Ma, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tobiismile Laura Ma und Tobias Pietrek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de