Da schmilzt so mancherorts der Schnee schon wie von selbst! In Deutschland kann man im Moment von sommerlichen Temperaturen und ausgiebigen Strandtagen nur träumen. Aufgrund der noch immer aktuellen gesundheitlichen Situation sind für viele in diesem Jahr auch die Urlaubsreisen in wärmere Regionen ausgefallen. Der ein oder andere Hollywoodstar verwöhnte seine Fans in der kalten Jahreszeit aber immer mal wieder mit ein paar ziemlich heißen Bikinifotos!

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion alias Megan Pete ist aus den amerikanischen Charts nicht mehr wegzudenken. Mit dem Hit "WAP" an der Seite von niemand geringerem als Cardi B (28) erlangte sie aber auch über die US-amerikanischen Grenzen hinaus Berühmtheit. Dass die Rapperin für einen selbstbewussten Umgang mit dem eigenen Körper steht, stellte sie mal wieder mit ihrem Instagram-Post vom vergangenen Mittwoch unter Beweis. In einem bunten und verspielten Bikini, der ihre Kurven perfekt zur Geltung bringt, verzückte sie die Netzgemeinde.

Bella Thorne

Mit Filmen wie "Midnight Sun" oder "Babysitter" schaffte es der einstige Disney-Star auf die Kinoleinwände. Dass die Schauspielerin ihre Follower nur zu gerne mit Bildern, auf denen sie lasziv posiert, und aufreizende Kleidung trägt, verwöhnt, ist nichts Neues. Seit rund einem halben Jahr bietet die 23-Jährige auf der Plattform OnlyFans auch pornografische Inhalte an. Ihr neuestes Foto auf Instagram von ihrem Tulum-Urlaub, auf dem sie einen grünen Bikini trägt, der tief blicken lässt, sorgte dennoch für viel Aufregung im Netz

Kylie Jenner

Kylie Jenner (23) wurde durch die Reality-TV-Show ihrer Familie Keeping Up with the Kardashians schon in jungen Jahren berühmt. Ihre Bekanntheit wusste die 23-Jährige für ihre Karriere optimal zu nutzen und gründete ihr eigenes Kosmetikunternehmen. Vor knapp drei Jahren wurde Kylie Mutter einer Tochter. Das hinderte die junge Frau offenbar nicht daran, jetzt einen sexy Schnappschuss von sich aus dem Pool auf ihrem Social-Media-Kanal zu teilen und sich damit vom Jahr 2020 zu verabschieden.

Kim Kardashian

Anfang Dezember teilte die Unternehmerin ein paar Aufnahmen von sich im Netz, die ihre Follower zum Staunen brachten. Ihre Auszeit abseits der Hollywood Hills schien die 40-Jährige in einem grünen Bikini in ihrem Jacuzzi absolut zu genießen. Dabei wusste die vierfache Mama ihre Kurven wie immer optimal in Szene zu setzen. "Ich sterbe", kommentierte Schwester Khloé sichtlich beeindruckt von Kims (40) Aufnahmen.

Hailey Bieber

Erst vor knapp zwei Wochen überraschte Justin Bieber (26) mit einem superheißen Schnappschuss seiner Frau Hailey (24). Auf Instagram postete er ein Bild der 24-Jährigen, das ihren durchtrainierten Körper vor traumhafter Kulisse in einem Bikini in Neonpink zeigt. Dem Sänger fehlten beim Anblick seiner Liebsten scheinbar die Worte: Seinen Beitrag kommentierte er mit drei Herz-Emojis.

Nicole Scherzinger

Die einstige Pussycat Dolls-Frontfrau verbrachte Anfang November einen Liebesurlaub mit ihrem Freund Thom Evans (35). Der Athlet scheint ihr aber nicht nur in Sachen Liebe richtig gutzutun, sondern motiviert die 42-Jährige auch zum Sport, zumindest lässt das eine Bilderreihe von ihr in einem Zweiteiler mit Leopardenprint vermuten. Während eines Sonnenuntergangs rekelte sich die Sängerin an einem Pool und präsentierte ihren makellosen Körper.

Instagram / theestallion Megan Thee Stallion im Dezember 2020

Instagram / bellathorne Bella Thorne in Tulum

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Instagram / justinbieber Hailey Bieber, 2020

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger posiert am Pool

