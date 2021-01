Sophia Thomalla (31) lässt der Schnee kalt! Die Moderatorin präsentiert ihren Körper immer wieder gerne in sexy Outfits im Netz. Unter anderem hatte sie sich im vergangenen Oktober in einem knappen, schwarzen Latex-Bikini auf eine Liege posiert und ihren Fans so ordentlich eingeheizt. Letzteres hat sie in den aktuell kalten Tagen offenbar auch vor: Und nimmt dafür sogar in Kauf, extrem zu frieren!

Die Blondine teilt jetzt einen Schnappschuss auf Instagram, über den sich vor allem ihre männlichen Follower ziemlich freuen dürften: Darauf posiert sie mitten im verschneiten Berlin – allerdings nicht etwa in dicker Winterjacke und langer Hose, sondern in einem knappen Top und Mini-Lederrock! Dass ihr die Kälte wohl nichts abhaben kann, stellt Sophia in einem Kommentar zu dem Foto klar: "Vorsatz 2021: Sei noch stärker!"

Das Foto wird von den Fans von Simone Thomallas Tochter mit zahlreichen Likes belohnt – allerdings scheinen sich einige bei dem Anblick auch um sie zu sorgen: "Gebt dem Kind mal was zum Anziehen!", schreibt ein User.

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Oktober 2020 in Griechenland

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Griechenland

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de