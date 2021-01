Ist Irina Shayk (35) überhaupt gealtert? Die gebürtige Russin ist seit über einem Jahrzehnt nicht mehr aus dem Modelbusiness wegzudenken. Sie ergattert heiß begehrte Jobs auf den Laufstegen dieser Welt und zierte bereits die Cover der erfolgreichsten Magazine wie Vogue oder Harper's Bazaar. Heute wird die Wahlamerikanerin 35 Jahre alt – doch angesichts ihres makellosen Aussehens scheinen die vergangenen Jahre spurlos an ihr vorübergegangen zu sein!

Ob im vergangenen Oktober auf dem roten Teppich oder 2008 zu Beginn ihrer Karriere auf einer Party von Sports Illustrated in New York – heute wie damals sieht Irina einfach umwerfend aus. Ihre Zusammenarbeit mit der Sportzeitschrift verhalf ihr vor zehn Jahren zum internationalen Durchbruch. Damals schaffte sie es auf das Titelblatt des Mediums. Ihrer Arbeit als Model bleibt sie bis heute treu. Im vergangenen Herbst schritt sie zuletzt bei der Fashion Week in Mailand für Versace über den Catwalk.

Neben ihren Auftritten auf Laufstegen und Red Carpets sorgte Irina aber auch schon mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Bis 2015 war sie mit dem portugiesischen Fußballstar Cristiano Ronaldo (35) liiert – doch ihre Liebe scheiterte nach insgesamt fünf Jahren. Im selben Jahr ihrer Trennung wurde sie dann die Frau an der Seite von Hollywoodstar Bradley Cooper (46). Doch zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter gehen die beiden seit dem Sommer 2019 getrennte Wege.

Getty Images Irina Shayk bei der Fashion Week in Mailand 2020

Getty Images Irina Shayk, 2009

Getty Images Cristiano Ronaldo und Irina Shayk, 2011

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Januar 2019 in New York

