Was ist nur bei Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir los? Die beiden ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten hatten zuletzt eigentlich verkündet, getrennte Wege zu gehen. Besonders die Rothaarige hatte dem Unternehmer schlimme Dinge vorgeworfen – und er hatte entsprechend zurückgeschossen. Erst am Mittwochvormittag behauptete der Heidelberger noch, seine Ex zwinge ihn dazu, mit ihr in Quarantäne zu bleiben. Doch die zwei können offenbar nicht ohneeinander: Georgina und Kubi zeigen sich wieder zusammen!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Geschäftsmann am Nachmittag mehrere Videos und Fotos, die ihn mit seiner On-Off-Freundin beim Sonnenbaden am Pool in ihrer Wahlheimat Dubai zeigen. Dabei scheint zwischen den beiden wieder eitel Sonnenschein zu herrschen – denn Georgina bittet Kubi zwar, sie nicht zu filmen, spricht jedoch ruhig und lieb mit ihm. Ob sich die Streithähne wirklich vertragen haben?

Was so plötzlich zu der mutmaßlichen Versöhnung geführt hat, ist noch unklar. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie lange die Harmonie hält – schließlich bewiesen Georgina und Kubi in den vergangenen Wochen anhand von mehr als drei Trennungen bereits, wie unbeständig ihre Beziehung ist.

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai, Januar 2021

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im Mai 2018

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

