Tyler Cameron (27) hatte 2019 einen kurzen Flirt mit Gigi Hadid (25). Damals war das Topmodel mal wieder von seinem On-off-Freund Zayn Malik (27) getrennt. Mittlerweile sind die beiden wieder ein Paar und seit wenigen Monaten auch stolze Eltern einer gemeinsamen Tochter. Doch auch in Tylers Liebesleben hat sich seither einiges getan: Der Hottie wurde nun mit einer Social-Media-Beauty erwischt – ist es etwas Ernstes?

Wie E!News berichtet, hat der Blondschopf mit Camila Kendra Matt James (29) einige Tage in seinem New Yorker Apartment verbracht. Laut einem Augenzeugen hätten der 27-Jährige und die Influencerin bei der Ankunft vor dem Gebäude viel gelacht und auch Händchen gehalten. Und trotzdem sollen die zwei es noch sehr locker angehen. Sie würden seit ein paar Monaten miteinander in Kontakt stehen. "Sie mögen sich sehr. Aber es wäre übertrieben zu sagen, dass Camila Tylers Freundin ist", erklärte ein Insider.

Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Rein optisch scheint die Web-Queen auf jeden Fall dem Beuteschema des ehemaligen The Bachelorette-Kandidaten zu entsprechen – vor allem ihr Schmollmund erinnert an den seiner Ex Gigi. Obendrein soll sie auch mit Charakter bei ihm punkten können. "Tyler mag Camilas Persönlichkeit und findet, sie ist ein lustiges Mädchen, mit dem er gerne abhängt", erzählte die anonyme Quelle weiterhin.

Anzeige

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron im Mai 2020

Anzeige

Instagram / camila.kendra Camila Kendra, Social-Media-Star

Anzeige

Getty Images Tyler Cameron bei den People's Choice Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de