Ex-Love Island-Star Chethrin Schulze (28) legt viel Wert auf ihren Körper. Nach ihrer Teilnahme bei der Show Curvy Supermodel, für die sie viele Zuschauer nicht curvy genug fanden, beschloss sie, mit einer Diät ordentlich abzunehmen. Seitdem ist es ihr sehr wichtig, sich in Form zu halten und sich schön zu fühlen. Ein Gadget ist für sie dabei allerdings überraschend irrelevant: ihre Waage.

Wie sie in einem Q&A auf Instagram nun verriet, verzichtet Chethrin seit geraumer Zeit darauf, ihr Körpergefühl auf eine einzige Zahl zu reduzieren. Auf die Frage, ob sie ihr aktuelles Gewicht wisse, blieb die Promi Big Brother-Teilnehmerin cool: "Keine Ahnung. Ist mir ziemlich egal. Ich messe mich nur. Ist gesünder für die Psyche und bringt auch ein besseres Gefühl." Die Waage könne nämlich sehr verstörend sein. Manchmal lege man an Muskelmasse zu, habe aber im Gesamten viel Körperfett verloren. "Mich hat die Waage krank gemacht", fügte sie noch hinzu.

Bei all dem Wagemut bleibt das Thema Gewicht für Chethrin aber doch eine ernste Sache, was auch immer wieder im Kontakt mit ihren Fans deutlich wird. Und auf die Fan-Frage gab sie dann auch noch eine präzisere Antwort: "Mein Gewicht: Ich fühle mich wohl, wenn ich in den Spiegel schaue."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chetrin Schulze, TV-Beauty

