Das Baby in ihrem Bäuchlein wächst und gedeiht! Im September 2020 verkündete Kellan Lutz (35) eine erfreuliche Neuigkeit: Der Twilight-Star und seine Ehefrau Brittany erwarten ihr erstes Kind. Seitdem hält vor allem die werdende Mama ihre Fans mit interessanten Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden – und nun war es endlich wieder so weit: Brittany teilte gerade ein brandaktuelles Foto ihres immer größer werdenden Babybauchs!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die schwangere Schönheit ein Bild von sich, auf dem sie ihre mittlerweile kugelrunde Körpermitte in Szene setzt. Total lässig posiert sie darauf in einer knallengen Jeans und einem Crop-Top, das freie Sicht auf ihren Babybauch gewährt. Fans sind bei dem Anblick des Models total aus dem Häuschen. "Du strahlst so! Wirklich bezaubernd", kommentierte einer der Fans begeistert.

Für Brittany und Kellan geht mit diesem Baby ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Denn erst Anfang 2020 musste das Paar einen schweren Schicksalsschlag verkraften – es hatte sein ungeborenes Kind verloren. Umso größer war die Freude über den erneuten Schwangerschaftssegen. "Wir haben viel durchgemacht, aber jetzt sind wir hier mit einem neuen, kleinen Versprechen", so die zwei in einem Instagram-Livestream.

Instagram / brittanylynnlutz Kellan Lutz und seine Ehefrau Brittany im Dezember 2020

Instagram / brittanylynnlutz Kellan Lutz und seine Frau Brittany

Instagram / brittanylynnlutz Brittany Lutz im Januar 2021

