Maria Wedig (36) schwelgt in Hochzeitserinnerungen! Die Schauspielerin ist als Nina Ahrens bei GZSZ erst im vergangenen Jahr zum Traualtar geschritten. Die Ehe mit ihrem Serienehemann Robert (Nils Schulz) hielt nur wenige Monate. Privat hingegen ist die Blondine schon seit 13 Jahren glücklich mit ihrem Sven verheiratet. Nun schlüpfte sie erneut in das Kleid, das sie damals zur standesamtlichen Trauung getragen hatte – und siehe da: Es sitzt wie eine Eins.

Das entsprechende Beweisfoto postete Maria jetzt auf ihrem Instagram-Account. "Wenn man eigentlich nur den Keller aufräumen will und dann die Kiste mit den Hochzeitskleidern findet und dann hofft, sie passen noch", schrieb sie zu dem Post. Tatsächlich macht die 36-Jährige in dem Dress noch immer eine verdammt gute Figur – der Meerjungfrauen-Schnitt setzt ihre Kurven perfekt in Szene. Und ihrem breiten Lächeln nach zu urteilen, fühlt sich die Berlinerin in dem Kleid genauso wohl wie beim ersten Tragen.

Aber nicht nur Maria ist von dem Anblick begeistert – auch ihre Fans überhäufen sie unter dem Beitrag mit Komplimenten. Von "Sieht toll aus" bis hin zu "Wow, was für ein Kleid" ist in den Kommentaren alles dabei. Wie gefällt euch Marias Brautkleid? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab!

Anzeige

TVNOW/Rolf Baumgartner Nina (Maria Wedig) und Robert (Nils Schulz) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Anzeige

Instagram / mariawedig GZSZ-Darstellerin Maria Wedig mit ihrem Mann

Anzeige

Instagram / mariawedig Maria Wedig, Serien-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de