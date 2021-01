Prinz Harry (36) und sein Bruder William (38) haben seit Meghans (39) und Harrys royalem Rückzug anscheinend ein angespanntes Verhältnis. In diesem Jahr werden sie sich nach langer Zeit wiedersehen, um im Juli gemeinsam eine Statue zu Ehren ihrer Mutter Diana (✝36) am Kensington Palace einzuweihen. Doch gerade das Gedenken an ihre 1997 tödlich verunglückte Mutter könnte die beiden Brüder nun noch weiter entzweien.

Auf der kürzlich vorgestellten Website der von Harry und Meghan gegründeten Non-Profit-Organisation Archewell findet sich nämlich sowohl ein Bild, das Diana 1986 mit dem zweijährigen Harry auf den Schultern zeigt, als auch ein von den Ex-Royals verfasster Brief für das Jahr 2021, in dem sich der Enkel der Queen (94) als "Sohn meiner Mutter" bezeichnet. Royal-Experte Phil Dempier äußerte der britischen Mail gegenüber Bedenken, ob Bruder William dieser Schritt gefallen würde: "Er wird den Eindruck haben, dass Harry den Status seiner Mutter als Ikone für seine geschäftlichen Zwecke ausnutzt." Außerdem sei es äußerst merkwürdig, dass er weder seinen Bruder, noch seinen Vater erwähne.

Eine Begründung für Harrys scheinbare Vernachlässigung seines Vaters sieht Dempier jedoch in der Tatsache begründet, dass Meghan ihrerseits ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Mutter habe, während die Beziehung zu ihrem Vater sich eher schwierig gestalte. Womöglich habe sie Harry sogar geholfen, mit dem Unfalltod seiner Mutter besser zurechtzukommen, meint Dempier: "Ich denke, dass Meghan ihn dazu ermuntert hat, tiefer zu graben und einige Probleme herauszubringen, die er lange mit sich herumgetragen hat."

Getty Images Prinz William im August 2017 in London

Getty Images Prinzessin Diana

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2019

