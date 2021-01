Angelina Jolie (45) genießt gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter Zahara. Schon länger stehen die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Brad Pitt (57) vor Gericht. In dem Prozess um ihre Scheidung geht es vor allem auch darum, wo ihre sechs Kinder zukünftig leben sollen. Um den Richter von seinen elterlichen Qualitäten zu überzeugen, lud der "Fight Club"-Darsteller sogar stolze 21 Zeugen vor Gericht, um für ihn auszusagen. Zahara scheint an ihrem Geburtstag allerdings nicht mit ihm zusammen gewesen zu sein. Ihren Ehrentag verbrachte sie offenbar mit ihrer Mutter Angelina!

Das älteste Mädchen des einstigen Hollywood-Traumpärchens wurde am 8. Januar 16 Jahre alt. Zu diesem Anlass entdeckten Paparazzi Angelina und ihre Tochter nun bei einem gemütlichen Einkaufsbummel in Los Angeles zeigen. In einer äthiopischen Boutique suchten die Frauen nach dem ein oder anderen IT-Piece. Mit von der Partie war im Übrigen auch Tochter Shiloh (14). Während ihres gemeinsamem Shoppingausflugs trug Angelina ein langes, cremefarbenes Kleid mit Dreiviertelärmeln. Das Geburtstagskind entschied sich für ein schwarzes Sweatshirt mit schwarzen Leggings und passenden Turnschuhen.

Um Zeit mit ihren beiden Elternteilen verbringen zu können, sollen die Kids der Streithähne Berichten zufolge momentan zwischen deren Wohnorten hin und herfliegen. Generell scheinen es Angelina und Brad ihrem Nachwuchs nicht einfach zu machen: So wurde auch der Plan von einem gemeinsamen Weihnachtsfest kurzfristig gecancelt. Während Shiloh und die Zwillinge Vivienne (12) und Knox (12) mit ihrem Papa feierten, seien Zahara, Pax (17) und Maddox (19) über die Feiertage bei ihrer Mutter gewesen.

Marksman / MEGA Angelina Jolie mit ihren Töchtern Zahara und Shiloh Jolie-Pitt

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Pax, Vivienne, Shiloh

