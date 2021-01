Sollte Cody Simpson (24) nach der Trennung von Miley Cyrus (28) Liebeskummer gehabt haben, so ist dieser offenbar längst überwunden: Seit Kurzem bandelt der Australier mit Model Marloes Stevens an. Die beiden sollen unzertrennlich sein, verbrachten nach den Weihnachtsfeiertagen auch Codys 24. Geburtstag zusammen. An dem gemeinsamen Segeltörn ließen sie in den sozialen Medien auch ihre Fans teilhaben. Die wiederum scheinen alles andere als begeistert von der neuen Frau an der Seite des Sängers und machten ihrer Empörung in den Kommentaren Luft.

"Was zum Teufel ist das? Miley ist besser", schrieb ein Nutzer auf Instagram, ein anderer fügte hinzu: "Komm wieder mit Miley zusammen." Ohnehin scheinen viele Fans der Beziehung Codys zu der Popsängerin nachzutrauern. Eine Nachricht mit dem Hashtag "TeamMiley" zählt zu den am häufigsten gelikten Reaktionen. Manch ein Follower hatte von dem Liebes-Aus wohl noch gar nichts erfahren. "Er und Miley haben sich getrennt?", fragte ein verdutzter Fan. Es fühle sich an, als hätte er Miley erst gestern gedatet, ergänzte jemand anderes.

Tatsächlich hatte die "Wrecking Ball"-Interpretin schon im vergangenen August verkündet, dass die beiden getrennte Wege einschlagen. Im November wurde Cody dann erstmals mit Marloes beim Mittagessen gesichtet, wenig später bestätigten sie ihre Beziehung.

Anzeige

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Marloes Stevens im Januar 2021

Anzeige

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

Anzeige

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Marloes Stevens im Dezember 2020

Anzeige

Welcher Meinung seid ihr: Wer passt besser zu Cody? Marloes Stevens natürlich Miley Cyrus, keine Frage Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de