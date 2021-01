Das lässt sich Stacey Solomon (31) nicht bieten! Die Sängerin wurde 2009 mit ihrer Teilnahme an The X-Factor berühmt. Ein Jahr später gewann sie die zehnte Staffel des britischen Dschungelcamps. Wenn die TV-Bekanntheit nicht im Fernsehen zu sehen ist, hält sie ihre Fans auf Social Media auf dem Laufenden. Auch dass sie drei Kinder von drei verschiedenen Vätern großzieht, verschweigt die Musikerin nicht. So bekam sie ihren ersten Sohn Zachary (12) mit ihrem Jugendfreund, danach erblickte Leighton (8) das Licht der Welt. Mit ihrem Verlobten Joe Swash freute sie sich zuletzt über das jüngste Familienmitglied Rex (1). Doch für ihre Patchworkfamilie erntet der Rotschopf nun Kritik. Aber Stacey will das so auf keinen Fall hinnehmen!

Nachdem die Dreifachmutter in ihrer Instagram-Story erzählt hatte, dass ihre ältesten Söhne eine Weile bei ihren Vätern bleiben, reagierte ein Follower irritiert: "Es muss sehr traurig sein, drei verschiedene Väter für deine Jungs zu haben. Sie sind doch immer getrennt." Stacey stellte sofort klar, dass keiner das Recht habe, über ihr Leben zu urteilen. Ihre Jungs seien das Beste, was ihr jemals passiert sei. "Lass dir niemals das Gefühl vermitteln, nicht gut genug zu sein, nur weil die Dinge anders ablaufen als die 'Norm'", appellierte sie abschließend.

Doch die 31-Jährige war nicht immer so selbstbewusst mit ihrer unkonventionellen Familienkonstellation. 2017 gestand sie der Huffington Post, dass sie mit “erdrückenden Schuldgefühlen” gekämpft habe. "Das Leben ist nie perfekt, man muss sich nur anpassen", warf sie ihre Zweifel dann aber über Bord.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Partner Joe

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Verlobten Joe, Dezember 2020

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Mann Joe

