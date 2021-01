Muss Queen Elizabeth II. (94) etwa auf diesen royalen Brauch verzichten? Es dürfte kein allzu großes Geheimnis sein, dass die britische Monarchin besonders viel Wert auf Traditionen setzt: Normalerweise ist die 94-Jährige eines der ersten Familienmitglieder, das royalen Nachwuchs zu Gesicht bekommt. So war sie beispielsweise auch bei Herzogin Kates (39) und Prinz Williams (38) drei Kindern innerhalb weniger Tage zur Stelle gewesen. Doch bei der Geburt von Prinzessin Eugenies (30) Kind könnte die Queen sehr wahrscheinlich mit der royalen Tradition brechen müssen!

Im Rahmen der aktuellen Gesundheitslage gelten derzeit auch in Großbritannien verschärfte Maßnahmen – und aus diesem Grund hatte sich die Queen gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Philipp (99) zuletzt in Isolation auf Schloss Windsor begeben. Es dürfte also unwahrscheinlich sein, dass die Königin Eugenies Baby persönlich in Empfang nehmen wird. Jedoch hatte sie sich in der Vergangenheit bereits an Video-Calls versucht – es könnte also sein, dass sie ihr Urenkelkind zunächst auf virtuellem Weg kennenlernen wird.

Wann genau Eugenie und ihr Jack Brooksbank (34) ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen werden, verriet das Paar bislang allerdings noch nicht. Doch laut einer Hochrechnung von Hello soll das royale Baby offenbar bereits im Frühjahr 2021 erwartet werden. Doch damit noch nicht genug des Babysegens: Auch Zara Tindall (39) und ihr Mike (42) werden in diesem Jahr noch Eltern.

Royalfoto / ActionPress Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Windsor, Juni 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2020

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Januar 2018 in London

