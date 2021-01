Na, wer hat dieses kleine Mädchen sofort erkannt? Richtig: Es handelt sich um Daniela Katzenberger (34). In den sozialen Medien hatte die Kultblondine in der Vergangenheit schon des Öfteren Throwback-Pics und Schnappschüsse aus Teenie-Zeiten gepostet. Doch mit diesem neuen Foto überraschte Danni ihre Fans, denn den Supportern fiel vor allem eines auf: Die kleine Daniela sieht ihrer Tochter Sophia Cordalis (5) zum Verwechseln ähnlich!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Daniela jetzt ein Foto aus Kindertagen, auf dem die kleine Katze mit einem Spielzeugtelefon posiert – und dabei macht sie ganz große Augen. "Ich wette, 99 Prozent der 80er-Kids haben ein Foto mit exakt diesem Hintergrund, so einem Spitzenkragen oder so einem Telefon – oder alles in Kombination", vermutete die 34-Jährige zudem.

Doch für die Requisiten hatten ihre Fans kaum Augen, denn vielen Nutzern fiel auf diesem Foto vor allem die Ähnlichkeit zu Danielas Tochter Sophia auf. "Ich habe erst gedacht, das ist Sophia" oder "Deine Tochter ist dir so was von aus dem Gesicht geschnitten", ließen beispielsweise zwei Supporter in der Kommentarspalte ihres Idols verlauten.

