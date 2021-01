Das dürfte kein Vergnügen für die Nase gewesen sein. Sonntagnacht flimmerte eine neue Folge der diesjährigen Dschungel-Ersatzshow über die Fernsehbildschirme. Neben dem ersten Exit der Staffel gab es noch ein weiteres Highlight: Ein sehr interessantes Gespräch zwischen der Moderatorin Sonja Zietlow (52) und Dr. Bob (70). Denn der Rettungssanitäter plauderte ein Geheimnis aus der Dschungelcamp-Geschichte aus. Er enthüllte: Ein Ex-Camper wusch sich während der ganzen Sendung nicht!

In dem TV-Format kommen Sonja und Dr. Bob plötzlich auf das Thema Hygiene zu sprechen. Das scheint bei dem gebürtigen Briten eine Erinnerung zu wecken – und zwar von einem Kandidaten, den es in einer der 14 Dschungelcamp-Staffeln gab, der es mit der Körperpflege nicht wirklich genau genommen hat. "Es gibt einige Stars, die sich nicht waschen – 16 Tage. Ich will keine Namen nennen, aber es gab eine Person, und als die Person ausgezogen ist, mussten wir die komplette Kleidung verbrennen", verrät der 70-Jährige.

Zwar gibt es in diesem Jahr keinen Wasch-Rebell – soweit es bekannt ist – aber dafür eine Toiletten-Verweigerin: Zoe Saip. Die einstige GNTM-Kandidatin trinkt aktuell nur einen Becher am Tag, damit sie möglichst nicht auf das Plumpsklo gehen muss, das quasi im Wohnbereich des Tiny Houses steht, in dem sie mit ihren Mitstreitern gerade lebt.



Instagram / dr_bob_offical_account Sonja Zietlow und Dr. Bob im Januar 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Dr. Bob bei der Dschungelshow 2021 in Köln

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

