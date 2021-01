Bea Fiedler (63) spricht ganz offen über ihre finanziellen Probleme. Die Schauspielerin ist heute gemeinsam mit Lydia Kelovitz und Lars Tönsfeuerborn (30) in das Tiny House der Dschungelcamp-Ersatzshow eingezogen. Und sie macht von Anfang an keinen Hehl daraus, dass sie die Gage für das Ekel-Format gut gebrauchen kann. Berühmt wurde die Blondine als Schauspielerin und Playmate. Finanziell und beruflich sieht es für Bea aber inzwischen schwierig aus: Sie lebt seit 13 Jahren von Sozialhilfe!

Das verriet die 63-Jährige direkt zu Beginn der Show. "Manchmal zum Monatsende habe ich kein Geld mehr. Ich kann die 50.000 sehr gut gebrauchen", erklärte sie. Ihre Zeiten als Playboy-Model seien schließlich inzwischen vorbei. Auf ihr Äußeres sei sie zwar immer noch stolz, vor laufenden Kameras ausziehen wolle sie sich aber mittlerweile nicht mehr.

Doch auch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sei es für sie offenbar nicht immer leicht gewesen. So sollte sie zum Beispiel ursprünglich mal als Playmate des Jahres ausgezeichnet werden, doch dafür hätte sie mit Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) schlafen müssen. "Alter Sack. Ich hätte dem am liebsten noch eine reingehauen", erzählte sie in der Sendung.

