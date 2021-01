Wann wird wohl der Name von Prinzessin Eugenies (30) Nachwuchs bekannt gegeben? Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (94) erwartet mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (34) ihr erstes Kind – voraussichtlich im Frühjahr soll der königliche Spross das Licht der Welt erblicken. Die Fans können es kaum erwarten, endlich alles über das Baby zu erfahren – doch wird sich Prinzessin Eugenie mit der Bekanntgabe des Namens eventuell etwas mehr Zeit lassen?

In der Regel werden Babygeschlecht und Name des Neugeborenen kurz nach der Geburt bekannt gegeben. Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) teilten diese Informationen stets relativ schnell mit der Öffentlichkeit – nach rund zwei Tagen war das Geheimnis gelüftet. Einige Royals hingegen warten mehrere Wochen, bis sie ihren Spross der Allgemeinheit vorstellen. So könnten Prinzessin Eugenie und ihr Mann mit der Einführung ihres neuen Familienmitglieds ebenso noch einige Wochen warten – die Queen höchstpersönlich und ihr Mann Prinz Philip (99) warteten sogar knapp einen Monat, bis sie verrieten, auf welchen Namen ihr erstgeborener Sohn Prinz Charles (72) hört.

Ohnehin dürfte sich in diesem Jahr so einiges bei den Royals verzögern – auch das Kennenlernen der Queen und des Kindes könnte gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Traditionell begrüßt die 94-Jährige als eines der ersten Familienmitglieder das Neugeborene – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wird das allerdings vermutlich nicht möglich sein.

Instagram / princesseugenie Babyverkündung von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Instagram / zacposen Prinzessin Eugenie und ihr Gatte Jack Brooksbank beim Hochzeitsempfang

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2020

