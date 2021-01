Flaute oder Sternenregen? So lief die fünfte Prüfung bei Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow! Auch an ihrem zweiten Tag im Tiny House mussten Bea Fiedler (63), Lydia Kelovitz und Lars Tönsfeuerborn (30) ihre Dschungeltauglichkeit unter Beweis stellen. Bei ihrer ersten Challenge konnten die einstige Schauspielerin, die Sängerin und der Ex-Prince Charming-Gewinner fast alle Sterne erspielen. Heute mussten sie mit einem Caprio-Buggy durch einen Parcours fahren – wie haben Bea, Lydia und Lars diesen Prüfungsklassiker gemeistert?

Auch bei der fünften Dschungelprüfung war Teamwork gefragt. Keine leichte Aufgabe vor allem für Lars und Bea, die zuvor im Tiny House mehrfach aneinandergeraten waren. Während Fahrer Lars verbundene Augen hatte, durfte Lydia nicht sprechen, Bea konnte hingegen nichts hören – trotzdem mussten sie den 31-Jährigen durch den Parcours dirigieren, was ihnen eher schlecht als recht gelang. "Wie kann das so schwer sein, ihr müsst mir doch einfach nur zeigen, wo ich hinmuss, man?", ärgerte er sich.

Gelang es den Stars trotzdem einige Sterne einzusacken? Nein. Lydia und Beas Anweisungen waren so unverständlich, dass sich der Buggy nur wenige Meter vom Startziel fortbewegt hatte. Nach 15 Minuten galt die Prüfung mit null Sternen als verloren. "Ich wurde selten so beschissen navigiert", konnte Lars am Ende dann zumindest doch ein bisschen über den Reinfall lachen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Bea Fiedler und Lydia Kelovitz bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Tönsfeuerborn bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Bea Fiedler, Lars Tönsfeuerborn und Lydia Kelovitz bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

