Mittlerweile ist es ein Jahr her, dass Til Schweiger (57) als Nick Tschiller im Tatort zu sehen war. Seit seinem ersten Auftritt 2013 war der Schauspieler sechsmal als Hauptkommissar des Hamburger LKAs zu sehen. Bei seiner letzten Vorstellung im "Tatort: Tschill out" am 5. Januar sahen nur rund 7,5 Millionen Menschen zu – bei seiner Auftaktfolge waren es noch 12,5 Millionen Zuschauer gewesen. Seitdem hat man den 57-Jährigen in keinem Hamburger "Tatort" mehr gesehen. Und auch dieses Jahr kommt Til Schweiger vermutlich nicht zurück.

"Für 2021 sind Dreharbeiten derzeit nicht geplant", erklärte NDR-Sprecher Ralf Pleßmann der Deutschen Presse-Agentur. Das bedeutet, Schweiger-Fans müssen ein weiteres Jahr auf den "Tatort"-Star verzichten. Pleßmann berichtete außerdem: "Die Pandemie hat die Planungen für einen neuen 'Tatort' aus Hamburg zurückgeworfen." Til Schweiger bemerkte gegenüber Bild: "Ich kann dazu nur sagen, dass der NDR-Unterhaltungschef Thomas Schreiber und die Produzentin vom letzten 'Tatort', Iris Kiefer, zusammen einen Termin mit mir machen wollen – um zu überlegen, was wir als Nächstes machen."

Laut Bild seien eigentlich noch zwei Folgen mit dem "Keinohrhasen"-Darsteller vorgesehen. Für die ersten Episoden mit Nick Tschiller und Yalcin Gümer (Fahri Ogün Yardim) hagelte es aufgrund des zu hohen Actionanteils einiges an Kritik. Doch obwohl die letzte Folge wesentlich ruhiger daherkam, war das Zuschauerinteresse offenbar nicht sehr groß. Ob nun überhaupt noch weitere "Tatorte" mit Til Schweiger produziert werden, ist derzeit unklar.

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

NDR/Marion von der Mehden Til Schweiger als Nick Tschiller beim "Tatort"

Andreas Rentz / Getty Images Til Schweiger, Filmstar

