Was sagt Juliano zu Laura Morantes (30) Liebesglück? Der Fitness-Fan und die Friseurin lernten sich im vergangenen Jahr bei Are You The One? kennen. Ein Match waren sie zwar nicht, trotzdem flirteten sie bei der Datingshow heftig miteinander. Mittlerweile sind beide glücklich vergeben – Juliano mit der einstigen Love Island-Granate Sandra Janina und Laura mit dem ehemaligen Sommerhaus der Stars-Gewinner Mike Heiter (28). Doch was hält Juliano eigentlich von der neuen Beziehung seines Ex-Flirts?

Das wollte ein Fan bei einer Fragerunde auf Instagram nun von dem Muskelprotz wissen. "Ich kenne Laura ja von 'Are You The One?', da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen", begann Juliano die Frage zu beantworten. "Sie passt auf jeden Fall besser zu Mike als zu mir – allein vom Style", schob er kurz und knapp hinterher und zauberte mit diesen Worten Sandra, die währenddessen neben ihm saß, ein Lächeln ins Gesicht. "Die passt nicht zu dir, die passt zu Mike", betonte auch die Blondine.

Obwohl Laura bei "Are You The One?" auf der Suche nach einem neuen Mann war, schwirrte Mike schon damals in ihrem Kopf herum. "Sie hat uns erzählt, dass sie mit Mike vorher schon mal zusammen war. Die waren sehr, sehr lange zusammen. Sie hat von sechs Jahren gesprochen", verrieten Julianos Ex-Mitstreiter Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) gegenüber Promiflash. Tatsächlich kennen die beiden sich schon seit Schulzeiten und waren in der Vergangenheit mehrfach ein Paar.

