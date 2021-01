Jan Fedder (✝64) wird eine große Ehre zuteil! Jahrelang stand der Schauspieler in seiner Rolle als Kommissar Dirk Matthies in der Serie "Großstadtrevier" vor der Kamera. Ende Dezember 2019 dann die traurigen Neuigkeiten: Der gebürtige Hamburger verlor seinen Kampf gegen den Krebs und starb. Ein Jahr nach seinem Tod wird dem unvergessenen Fernsehstar jetzt in seiner Heimat eine ganz besondere Ehre zuteil: Die Flaniermeile am Hamburger Hafen soll künftig Jans Namen tragen!

"Das wäre Jans größter Wunsch gewesen! Es gibt wohl keinen anderen Ort in Hamburg, der sein Leben besser beschreibt", erzählte Witwe Marion Fedder im Bild-Interview. Gegenüber der Überseebrücke betrieben seine Eltern eine Kneipe, in der Jan quasi aufwuchs. 2019 wurde die Elbpromenade frisch saniert und trägt seitdem noch keinen Namen – also die perfekte Gelegenheit für eine feierliche Taufe als Jan-Fedder-Promenade. "Jan Fedder steht für Hamburg, und für uns Hamburger wird er immer der Junge von der Hafenkante bleiben. Deshalb war schnell klar, dass dies der ideale Ort ist, um an sein Leben und Wirken zu erinnern", so Innensenator Andy Grohe.

Die Namensgebung ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern. Der kreative Vorschlag soll nun vom Senat geprüft werden. Mit der Benennung nach dem überaus beliebten Schauspieler und Hamburger Urgestein könnte man jedoch auf deren Spuren seines Lebens wandeln. "Der Hafen war seine Heimat. Er liebte den Geruch der Elbe und das Tuten der Schiffe. Das war für ihn sein Hamburg", erklärte Marion. Falls der Senat also den Vorschlag absegnet, werden bis spätestens zum Jahresende die entsprechenden Schilder angebracht.

