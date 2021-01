Wieso hat es für Oliver Sanne (34) schon wieder nur für den letzten Platz gereicht? Der Bachelor von 2015 bezog am Donnerstag gemeinsam mit Christina Dimitriou (29) und Sam Dylan (29) ein Tiny House, um dort im Rahmen der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Ersatzsendung um das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 zu kämpfen. Doch auch wenn Oli die Nase im Zuschauervoting anfangs vorn hatte, musste er diesen Traum begraben: Er erhielt zu wenig Anrufe und hat es nicht weiter ins Halbfinale geschafft – mal wieder. Auch bei Kampf der Realitystars oder Bachelor in Paradise flog er bereits als Erstes. Doch woran hat es dieses Mal gelegen?

Bei einigen Zuschauern eckte Oli vor allem mit seinen machohaften Aussagen an. Dass er seinen Mitstreiter Sam zudem als Alkoholiker dargestellt hat, machte ihn bei dem Publikum nicht unbedingt beliebter. "Glückwunsch Oliver Sanne dafür, sich in drei Tagen derart unbeliebt zu machen... Dafür brauchen andere Bachelor zwei Wochen Sommerhaus der Stars und viel Spucke", schrieb ein Twitter-User in Anlehnung an Andrej Mangold (34). Oli selbst schien eine solche Reaktion der Zuschauer auf seine Sprüche aber schon befürchtet zu haben. "Wegen sowas jetzt das Ticket nach Australien zu verspielen wäre schade", erklärte der 34-Jährige in der Sendung.

Einige Twitter-Nutzer sind dagegen der Meinung, dass Oli einfach von einer Art Fluch belegt sei, weil er in allen Formaten, die er seit dem Bachelor gemacht hat, als Erstes gehen musste. "Der Fluch des Bachelors im Reality-TV", kommentierte beispielsweise ein User.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

Getty Images Oliver Sanne bei der Vogue Fashion's Night Out in Düsseldorf

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

Anzeige

RTL II Oliver Sanne, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de