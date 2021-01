Na, da sprüht aber jemand nur so vor Energie! Kelly Rowland (39) ist mittlerweile am Ende ihrer Schwangerschaft angelangt. Die Destiny's Child-Beauty, die zusammen mit Ehemann Tim Weatherspoon ihren zweiten Nachwuchs erwartet, ist in großer Vorfreude auf Baby Nummer zwei – und zwar so sehr, dass sie nicht mehr an sich halten kann: Kelly twerkte nun kurz vor der Entbindung mit ihrem großen Babybauch herum!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die 39-Jährige einen ziemlich coolen Clip auf Instagram. In knappen Sportklamotten ließ sich die werdende Mama beim Work-out filmen und legte immer mal wieder eine kurze Twerk-Session ein. Ob beim Stretchen, auf einem Gymnastikball oder an einem Auto – die Sängerin tanzt in dem Video äußerst ausgelassen und setzt dabei vor allem ihren Booty und ihren Babybauch in Szene.

Mittlerweile ist Kelly schon im letzten Monat ihrer Schwangerschaft angelangt. Erst vor Kurzem hatte die Musikerin eine lässige Videoaufnahme von sich im Netz hochgeladen, in der sie ziemlich relaxt einen Catwalk rockt. "Neunter Monat und ich bin bereit", hatte sie ihren Insta-Beitrag betitelt.

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland im Januar 2021

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland im November 2020

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland im Januar 2021

