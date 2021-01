Jasi_xx3 (18) ist jetzt nicht mehr nur frischgebackene Mama, sondern auch Tante! Die TikTokerin wurde im Sommer vergangenen Jahres erstmals Mutter. Schon während ihrer Schwangerschaft verriet die damals 17-Jährige, dass auch ihre ältere Schwester Beatrice Schneider ein Kind erwartet. Und knapp fünf Monate nach der Geburt von Jasis Tochter Eleyna hat nun auch deren kleine Cousine das Licht der Welt erblickt.

Das verkündete die Web-Beauty jetzt mit einem ersten Familienfoto zu viert auf Instagram. Sie hält ihre kleine Eleyna im Arm und ihre Schwester Beatrice ihren eigenen Nachwuchs. "Endlich ist es so weit. Meine Schwester hat ihr Baby am 31.12.20 auf die Welt gebracht", schrieb sie darunter. Dass Eleyna mittlerweile schon fünf Monate alt ist, kann Jasi offenbar selbst nicht fassen. "So krass, wie schnell die Zeit vergeht", erklärte sie.

Beatrice selbst hat ihr Familienglück natürlich auch auf ihrem Profil geteilt. Ein erstes Foto ihrer Kleinen kommentierte sie am Sonntag mit: "Kleiner Schatz, ganz wie die Mama." In einer Highlight-Story verriet sie außerdem, dass ihre Tochter Cilia heißt.

Instagram / beatrice_jlas Tochter von Beatrice Schneider

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi mit ihrer Schwester Beatrice

Instagram / beatrice_jlas Jasi mit ihrer Schwester Beatrice bei ihrer Baby-Shower

