Wie steht Juliano Fernandez mittlerweile zu Jade Übach (26)? Der ehemalige Are You The One?-Kandidat und die Ex-Bachelor-Kandidatin stellten ihre Freundschaft bei Just Tattoo Of Us auf die Probe. Nachdem er ihr ein Serkan-Tattoo verpasst und Jade sich für ein Porträt von sich selbst auf seinem Rücken entschieden hatte, war für beide die Freundschaft vorbei! Nun hat Juliano im Netz deutlich gemacht, dass er mit seiner ehemaligen Busenfreundin endgültig abgeschlossen habe!

Auf Instagram wollte ein Follower Julianos Meinung über Jade wissen, woraufhin er eine klare Ansage machte. "Ja, die war eine Zeit lang auf meinem Rücken. Ist zum Glück jetzt weg. Muss man nicht unbedingt in seinem Freundeskreis haben", schoss er gegen sie in seiner Story. Damit steht wohl fest, dass die Ex-Buddys nicht mehr zueinanderfinden werden. Und was sagt seine Liebste Sandra Janina zu der Blondine? "Ich kenne sie nicht persönlich, nur aus dem Fernsehen – aber es war jetzt auch noch nie so, dass ich dachte, krass toll oder so."

Aber auch Jade selbst gab zum Ende ihrer Freundschaft ein klares Statement im Netz ab. Sie könne ihm nie wieder vertrauen, weswegen sie auch eine freundschaftliche Reunion ausschließe. Beide ließen sich die Tattoos bereits überstechen: Julianos Rücken ziert nun ein Löwe und Jade entschied sich für ein Safari-Motiv als Cover-up.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, TV-Sternchen

Instagram / jadebritani Jade Übach, Realitystar

TVNOW Juliano und Jade bei "Just Tattoo of Us"

