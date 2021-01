Was für ein süßes Duo! Prinzessin Gabriella (6) und Prinz Jacques (6) stehen seit ihrer Geburt im Fokus der Medien. Grund dafür sind ihre berühmten Eltern Fürst Albert (62) und Fürstin Charlène (43) von Monaco. Egal ob bei öffentlichen Events oder auf privaten Aufnahmen – die Monaco-Twins stehlen ihrer Mutter und ihrem Vater stets die Show, so auch jetzt: Anlässlich einer Feierlichkeit standen Gabriella und Jacques einmal mehr im Mittelpunkt!

Am St. Dévote's Day brennen die monegassischen Royals alljährlich zu Ehren der christlichen Märtyrerin Devota ein Boot nieder. Trotz Gesundheitskrise ließen es sich Charlène, Albert und die Kinder nicht nehmen, der Tradition auch in diesem Jahr nachzukommen. Das Highlight des Festes war dieses Mal aber nicht das lodernde Boot, sondern die royalen Zwillinge: In ihren blau- und rosafarbenen Outfits zogen die Sechsjährigen alle Blicke auf sich. Vor allem Gabriella schien die Veranstaltung zu genießen: Überglücklich jubelte sie vor dem großen feurigen Spektakel.

Erst vor wenigen Wochen hatten Gabriella und Jacques ihren sechsten Ehrentag gefeiert. Aufgrund der aktuellen Lage war keine große Geburtstagssause drin, doch Charlène und ihr Gatte hatten dennoch für eine feierliche Stimmung gesorgt: Mit Kuchen, Muffins und Geschenken wurde den Mini-Royals von Monaco ein unvergesslicher Tag beschert.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Prinzessin Gabriella von Monaco im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella von Monaco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de