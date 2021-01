Überraschende News von Nina Noel (32)! Eigentlich versorgt die einstige Köln 50667-Darstellerin ihre Fans aktuell vor allem mit Babycontent. Die Schauspielerin und ihr Freund Toni fiebern auf die Geburt ihres zweiten Kindes hin. Umso überraschender kommt jetzt die Nachricht, dass die kleine Familie ganz große Pläne hat. Nina verkündet: Direkt nachdem ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt hat, geht es mit Sack und Pack nach Dubai – sie wandern aus.

In ihrer Instagram-Story plaudert die zukünftige Zweifach-Mama über den neuen Lebensabschnitt. Weil die Basketballsaison ihres Partners aufgrund der aktuellen Gesundheitslage vorzeitig beendet werden musste und auch vorerst nicht wie gewohnt weitergehen kann, habe er sich umorientieren müssen. "Auf jeden Fall werde ich jetzt die Bombe platzen lassen: Er hat ein Jobangebot bekommen und wir werden umziehen. Wir werden nach Dubai ziehen", erklärt sie deshalb. Das scheint aber gar nicht so einfach zu sein, wie die 32-Jährige betont. "Weil wir superviele Steine in den Weg gelegt bekommen haben. Man darf in Dubai kein uneheliches Kind zur Welt bringen", führt sie aus.

Das mache die Lage ziemlich schwierig, da Toni bereits jetzt in seinem neuen Job eingearbeitet werden soll. Für Nina und den kleinen Lyano Lyon heißt es deshalb in den kommenden Wochen: Pendeln zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Entbindung müsse dann aber hierzulande vonstattengehen. Erst danach dürfen die – dann vier – Dubai offiziell als ihre neue Heimat bezeichnen.

Instagram / ninanoel Nina Noel und ihr Sohn Lyano

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel mit ihrer Familie

Instagram / ninanoel "Köln 50667"-Star Nina Noel

