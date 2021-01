Katja Kalugina (27) versucht sich am Singen – was sagt ihre Let's Dance-Familie dazu? Die Profitänzerin hat sich in dieser Staffel bei der Castingshow DSDS beworben und es in der vergangenen Folge auch tatsächlich in den Recall geschafft! Poptitan Dieter Bohlen (66) und Co. zeigten sich begeistert von ihrem Talent. Auch ihre "Let's Dance"-Kollegen haben den Auftritt verfolgt und sind megastolz auf Katja!

Das plauderte die 27-Jährige jetzt im Promiflash-Interview aus. "Meine 'Let's Dance'-Freunde haben mitgefiebert und ich habe superliebe Nachrichten, Postings und Glückwünsche bekommen." Sogar der Strengste von ihnen hat gratuliert: "Besonders hat mich die WhatsApp-Nachricht von Joachim Llambi gefreut. Auch die ehemalige DSDS-Jurorin Oana hat mir ganz lieb gratuliert und postete ihren Support in die Story." Und damit nicht genug: Außerdem habe es liebe Wort von Andrzej Cibis (33), Regina Luca (32), Evgeny Vinokurov (30) und Kathrin Menzinger (32) gegeben.

Ob Katja es bei DSDS wohl weit bringen wird? Ihr erster Casting-Auftritt, bei dem sie Saweeties (26) Hit "Sway With Me" performte, war schon mal relativ vielversprechend – sowohl in gesanglicher als auch tänzerischer Hinsicht! "Wir brauchen auch Ausstrahlung. So bewegt wie du, hat sich hier noch keiner. So was brauchen wir natürlich auch", lautete das hohe Lob von Bohlen.

Thomas Burg / ActionPress Katja Kalugina bei "Let's Dance"

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina, Tänzerin

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

