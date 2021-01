Ist Kanye West (43) etwa wieder frisch verliebt? Er und Kim Kardashian (40) stecken aktuell in einer echten Krise und versuchten in den vergangenen Monaten bereits ihre Beziehung mithilfe einer Eheberatung zu retten. Doch offenbar hat das alles nichts gebracht, denn das Promipaar hat sich aufgrund der vielen Streitigkeiten bereits räumlich getrennt. Die neuesten Gerüchte bezüglich einer kurz bevorstehenden Scheidung werden nun weiter befeuert: Kanye wurde in Begleitung einer unbekannten Frau gesichtet.

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen, die RTL vorliegen, zeigen eine Dame im Schlabber-Look, die in Hoodie, Jogginghose, Sneakern und schwarzem Rucksack aus dem Privatflieger von Kanye aussteigt. Doch die weibliche Begleitung des Musikers möchte sich offenbar nicht zu erkennen geben. Als sie die Maschine verlässt, verdecken ihre langen, braunen Haare und eine tief ins Gesicht gezogene Cap das Gesicht der Unbekannten. Auch der 43-Jährige verließ kurze Zeit später mit mürrischem Blick, Pullover und Lederhose den Privatjet in Los Angeles.

Es ist das erste Mal seit Monaten, dass sich der Musiker wieder in der Öffentlichkeit zeigt. In den vergangenen Wochen lebte er auf seiner Ranch im US-Bundesstaat Wyoming, wo er seine Präsidentschaftskampagne vorantreiben wollte. Ob er nun wieder in L.A. ist, um seine Frau Kim und die Kinder zu sehen, ist unklar. Genauso, in welcher Beziehung der US-Amerikaner und seine geheimnisvolle Begleitung stehen.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

MEGA Kanye West im August 2020

Getty Images Kanye West, Musiker

