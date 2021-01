Lily Collins (31) feiert ihren Papa Phil (70)! Der frühere Genesis-Schlagzeuger hatte es in der letzten Zeit nicht leicht. So lieferte er sich eine wahre Schlammschlacht mit seiner Ex-Frau Orianne Cevey, nachdem diese den "Easy Lover"-Interpreten nicht nur für einen anderen Mann verlassen hatte, sondern auch noch sein Haus besetzte. Auch fiese Gerüchte über seine Hygiene musste sich der Musiker anhören. Zu seinem Ehrentag wollte seine Tochter ihm nun offenbar ein Lächeln ins Gesicht zaubern – Lily widmete Phil ein paar rührende Zeilen im Netz.

Am vergangenen Samstag wurde der Brite stolze 70 Jahre alt. "Ich habe keine Worte, um auszudrücken, wie sehr ich dich liebe und wie stolz ich auf dich bin", kommentierte die Schauspielerin das zuckersüße Throwback-Bild von sich und ihrem Vater, das sie auf Instagram postete. Auf dem Schwarz-Weiß-Schnappschuss trägt der Künstler die kleine Lily auf dem Arm, während sie mit riesiger Baseball-Kappe auf dem Kopf in die Kamera grinst. "Nach sieben Jahrzehnten auf diesem Planeten, unzähligen Reisen um die Welt, fünf Kindern, endlosen Erinnerungen und lebenslangen Geschichten... bist du noch nicht fertig", schreibt die "Emily in Paris"-Darstellerin weiter. Sie freue sich auf alle Abenteuer, die sie noch gemeinsam erleben würden.

Die Schauspielerin plant wahrscheinlich gerade selbst eine große Feier. Im vergangenen September verkündete sie die Verlobung mit ihrem Freund Charlie McDowell (37). Ob bereits ein Hochzeitstermin feststeht, hat der Serienstar allerdings noch nicht verraten.

Getty Images Phil Collins und seine Tochter Lily Collins im Jahr 2012

STARTRAKS PHOTO INC./ActionPress Lily Collins und Phil Collins bei der Premiere von "The Blind Side", 2009

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Verlobter Charlie McDowell

