Jessica Paszka (30) kämpft mit den Auswirkungen ihrer Schwangerschaft. Erst letzte Woche ist die ehemalige Bachelorette zu ihrem Verlobten Johannes Haller (33) nach Ibiza ausgewandert. Dort soll auch ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblicken. Ihre neuen Kurven scheint die Influencerin richtig zu lieben und setzt sie regelmäßig für ihre Fans in Szene – und auch ihr Liebster findet immer mehr Gefallen daran. Doch ihre aktuellen Umstände sind offenbar nicht nur Grund zur Freude: Jetzt hat Jessi einen Ausschlag an ihrem Babybauch bekommen!

In ihrer Instagram-Story berichtet die werdende Mama von dem nervigen Juckreiz. “Ich kratze mich gerade so doll. Ich glaube, ich habe einen Ausschlag am Bauch", erzählt sie ihrer Community, während sie die roten Stellen auf ihrer gewölbten Körpermitte zeigt und dabei einen Schmollmund zieht. Es sei das erste Mal, dass sie so etwas habe, und sie sei daher ziemlich ratlos, was sie jetzt dagegen machen solle. “Vielleicht kann mir einer von euch helfen, was ich jetzt tun soll. Einen Hautarzt habe ich auf der Insel hier noch nicht”, bittet die Beauty ihre Follower um Rat.

Der Hautausschlag ist allerdings nicht die erste körperliche Veränderung während Jessis Schwangerschaft. So ging die 30-Jährige bereits offen damit um, dass ihr Haare am Bauch wachsen würden. Dass sie nun schon 19 Kilo zugelegt habe, störe sie jedoch kein bisschen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Februar 2021

