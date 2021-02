Die Querelen zwischen Reality-TV-Ikone Claudia Obert (59) und den Pochers gehen in die nächste Runde: Kürzlich hatte die Modeunternehmerin Oli (42) und seiner Frau Amira (28) vorgeworfen, auf der Jagd nach Gratis-Klamotten ihren Laden geplündert zu haben. Eine heftige Anschuldigung, die das Ehepaar so nicht auf sich sitzen lassen möchte. Doch was ist damals genau vorgefallen? Jetzt haben die beiden die Geschehnisse noch einmal thematisiert.

Auf einer Modemesse seien sie auf Claudia getroffen, erinnern sich Oli und Amira in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!". Claudia habe Amira daraufhin eingeladen, sich ein Outfit aus ihrem Shop auszusuchen und im Gegenzug etwas die Werbetrommel zu rühren. Vor Ort sei es dann wortwörtlich die Qual der Wahl gewesen, bei der ein Hosenanzug und ein Paar Schuhe herausgekommen seien. Die jetzt umstrittenen Treter hätte sie dann offenbar auch noch bezahlen sollen: "Aber für 150 oder 200 Euro? Das waren die nicht wert. Da kauft man sich lieber irgendwas, auf das man Bock hat", meinte Oli bissig.

Dass sie "plündernde" Influencer seien, die nicht wüssten, wo die Kasse steht, wollte Oli nicht stehen lassen: "Das ist einfach totale Scheiße. Wir gehen auch in genug Läden rein und kaufen uns einfach was." Das sei auch wesentlich entspannter, als sich ständig über Kooperationen mit Neuware einzudecken, fuhr der Entertainer fort. "Mich hat das so genervt, weil das einfach gelogen ist. Sie wollte unbedingt, dass wir vorbeikommen", ergänzte Amira.

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Instagram / https://www.instagram.com/claudiaobert_luxusclever/ Claudia Obert, Reality-TV-Star

