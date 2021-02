Gigi Hadid (25) scheint sich schon wieder voll ins Arbeitsleben gestürzt zu haben: Im September erst war sie Mutter einer kleinen Tochter geworden, deren Namen sie kürzlich verriet. Seitdem teilt sie ihr Babyglück mit ihren Fans. Doch eine längere Auszeit scheint die frischgebackene Mama sich nicht zu nehmen. Denn jetzt ist ein Bild aufgetaucht, das zumindest sehr nahelegt, dass das Model sich bereits in neuen Projekten befindet.

In ihrer Instagram-Story postete Gigi nämlich ein Selfie, das sie vor einem Spiegel zeigt. Die schöne Brünette trägt darauf einen Smoking mitsamt schwarzer Fliege und schwarzem Wollmantel in Übergröße. Der erhobene linke Arm gibt den Blick in den Ärmel frei, sodass auch edle Manschettenknöpfe zu sehen sind. Auf das Bild schrieb sie: "Wessen Papa ist das denn?" Womöglich eine Anspielung auf den burschikosen Eindruck ihrer Abendgarderobe.

Die Fans spekulieren nun, welchen Anlass es wohl für das ungewöhnliche Bild gegeben haben könnte. Einen Anhaltspunkt mag dabei ein weiterer Post von Gigi liefern: Zu einem Schnappschuss von zwei Tellern mit Nudeln mit Tomatensoße schrieb sie: "Feierabend-Pasta". Es scheint ganz so, als dürften sich ihre Anhänger schon bald auf neue Projekte freuen.

Anzeige

LRNYC / MEGA Gigi Hadid mit ihrem Baby in New York

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid auf der Fashion Week in Paris, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de