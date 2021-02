Wie verstehen sich die Bachelor-Girls, wenn sie alleine in der Villa sind? Denise Hersing (25) war eine der Nachzüglerinnen der aktuellen Staffel. So befand sich die Blondine zum Drehstart noch in Quarantäne und konnte erst in der zweiten Nacht der Rosen Niko Griesert (30) und die anderen Singleladys kennenlernen. Danach ergatterte sie direkt ein Einzeldate mit dem Osnabrücker, das allerdings in einem echten Drama endete. Doch wie wurde Denise nach ihrer verspäteten Ankunft eigentlich von den anderen Mädels willkommen geheißen?

Im Gespräch mit Promiflash verriet die Flugbegleiterin, dass der Empfang in der Villa eher durchwachsen gewesen sei. "Klar, wir wurden herzlich begrüßt, aber ich habe auch gewisse Spannungen bemerkt", erzählte sie von ihrem Gefühl während der Begrüßung. Auch Nora Lob (31) merkte vor ihrem Rauswurf in der dritten Folge, dass sich die Stimmung im Haus langsam verschärft – Grund dafür soll unter anderem die große Eifersucht von Kandidatin Mimi gewesen sein. "Ich denke, sobald mehr Gefühle und somit auch Eifersucht im Spiel sind, kann es zu großen Streitigkeiten kommen", fasste die Unternehmerin die Situation zusammen.

Ganz anders wahrgenommen hat das allerdings das Küken unter den Teilnehmerinnen, Nina Röber (20). "Ich empfand die Stimmung in der Villa immer als sehr angenehm und habe mich gut mit allen verstanden", äußerte sie sich gegenüber Promiflash. So habe sich die junge Frau für ihre Mitstreiterinnen gefreut, wenn sie ein paar schöne Stunden mit dem TV-Kavalier verbracht haben.

