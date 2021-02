Große Sorge um Bam Margera (41)! Der Jackass-Star machte in den vergangenen Jahren immer wieder mit unangenehmen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Nachdem er 2018 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und verurteilt worden war, begab er sich anschließend wegen seiner Drogensucht in den Entzug. Auch gesundheitlich ging es dem Skateboarder immer schlechter. Nun fürchten die Fans erneut um ihn: Bam zeigt sich im Netz offensichtlich betrunken – und spricht über Suizidgedanken!

Via Instagram veröffentlichte der Vater eines Sohnes am Donnerstag mehrere besorgniserregende Videos: Offensichtlich berauscht spricht Bam in die Kamera, er wirkt verwirrt und erbost und rechnet hart mit dem "Jackass"-Franchise ab. Die Produzenten hätten ihn "durch die Hölle" gehen lassen, ihn eingesperrt und gezwungen, Antidepressiva zu nehmen. "Meine Frau hat mich gefunden, als ich im Internet nach einer Anleitung für eine Schlinge gesucht habe!", schildert er eine Situation während der Dreharbeiten. In dem Video ist auch Ehefrau Nikky Boyd zu sehen, die ihren wütenden Mann schockiert anschaut.

Doch das ist nicht alles: In den Clips erklärt Bam zudem, man habe ihn für den anstehenden Film "Jackass 4" nicht ins Boot geholt – jedoch seine Ideen benutzt. "Wenn ich jemandem etwas bedeute, schaut euch den Film nicht an!", bittet er unter Tränen und scheint sich anschließend zu übergeben. Alle Videos wurden anschließend von Bams Account gelöscht.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Bam Margera in Köln

Getty Images Bam Margera und Nicole Boyd

SIPA PRESS / Action Press Bam Margera in Paris



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de