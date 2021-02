Hat Kim Kardashian (40) ein bisschen geschwindelt, was die Fähigkeiten ihrer Tochter North West (7) angeht? Die Unternehmerin ist stolze Mutter von vier Kindern. Daraus macht die Frau von Kanye West (43) kein Geheimnis: Immer wieder veröffentlicht sie zauberhafte Schnappschüsse von Chicago West (3) und Co. Ihr neuester Social-Media-Beitrag brachte ihr nun aber einige Negativ-Kommentare ein: Kim zeigte ein Gemälde, das angeblich von ihrer Ältesten North stammt – ihre Fans glauben ihr das aber nicht!

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige jetzt ein hübsches gemaltes Bild einer winterlichen Landschaft – so weit, so gut. In der Bildunterschrift behauptet Kim jedoch, dass ihre siebenjährige Tochter das perfekt ausgeführte, detailreiche Gemälde angefertigt haben soll! Auf Twitter machen sich bereits viele User darüber lustig: "Kim, du machst dich lächerlich... Das hat niemals North gemalt!", schreibt einer Nutzerin. "Niemals, niemals hat North das gemacht. Wem willst du hier was beweisen?", stichelt eine weitere.

Ob das Bild nun von North stammt oder nicht, fest steht: Die Kleine nimmt gerne Stifte in die Hand! Vor rund einer Woche veröffentlichte ihre Mama Kim dieses ulkige Foto: North hat ihrer Mutter eine Liebesbotschaft hinterlassen – und zwar mit Edding auf der Toilettenpapierrolle!

Instagram / kimkardashian Das angebliche Werk von North West

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Norths Botschaft an ihre Mama Kim Kardashian

