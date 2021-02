Welche Promis werden die The Masked Singer-Zuschauer in der vierten Staffel überraschen? Schon seit der allerersten Folge der Show stellt die A-Riege der deutschen Stars in der Rateshow ihr Gesangstalent in verrückten Kostümen unter Beweis. In der vergangenen Staffel war die Besetzung mit Kandidaten wie Sarah Lombardi (28), Veronica Ferres (55), Vicky Leandros (68), Alec Völkel (48) und Sylvie Meis (42) ebenfalls ziemlich hochkarätig. Werden sich in den neuen Folgen auch wieder so viele A-Promis die Klinke in die Hand geben?

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann gab darauf in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, eine ganz klare Antwort: Ja! "Die Bekanntheit oder die Freude über eine Prominenz liegt ja komplett im Auge des Betrachters. [...] Aber natürlich kann man sich bei uns immer – also auch ab nächstem Dienstag – auf tolle Prominente freuen", kündigte er an.

Am 16. Februar starten die neuen Verkleideten in ihr "The Masked Singer"-Abenteuer. Wer sich tatsächlich unter den bunten Kostümen versteckt, ist selbstverständlich noch ein Geheimnis. So manche Fans glauben aber jetzt schon, Peer Kusmagk (45) könnte zu den kostümierten Kandidaten gehören. Ein womöglich unbedachter Post seiner Frau Janni (30) ließ viele ihrer Follower stutzig werden.

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel mit "The Masked Singer"-Monstronaut, -Dino und -Einhorn

ProSieben/Willi Weber Vicky Leandros bei "The Masked Singer"

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk im Februar 2021 in Berlin

