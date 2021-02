Hier muss man definitiv zweimal hinschauen! Das turbulente Jahr 2020 beendete Tanja Szewczenko (43) mit einer Überraschung für ihre Fans: Die Schauspielerin gab preis, dass sie wieder schwanger ist. Seitdem hält sie ihre Community mit den neuesten Updates rund um ihr ungeborenes Baby auf den neuesten Stand. Mit brandneuen Aufnahmen zaubert sie ihren Followern jetzt erneut ein Lächeln ins Gesicht. Denn Tanja hat wohl das kreativste Karnevalskostüm für Schwangere aus dem Schrank gekramt.

Obwohl die jecke Jahreszeit dieses Jahr ins Wasser fällt, lässt es sich die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin nicht nehmen, sich ein wenig zu kostümieren. "Noch eine ausgefallene Idee für schwangere Karnevalistinnen", hält die werdende Mutter zu zwei coolen Schnappschüssen fest. Tanja hat sich als Mann verkleidet – inklusive "Bierplauze" versteht sich. "Vielleicht dazu eine alkoholfreie Bierbüchse in der Hand und los geht's! Ich finde, da kann kein männlicher Bierbauch mithalten", schließt die 43-Jährige, die aktuell in der 24. Schwangerschaftswoche ist, ihren Beitrag ab.

Übrigens ist das schon Tanjas zweite Karnevalskostümempfehlung für werdende Mütter – kurz zuvor präsentierte sie bereits einen jecken Look für die ganze Familie. Während sich ihre Tochter und ihr Mann Norman als Römer verkleideten, schmiss sich die Schwangere in ein Obelix-Kostüm – für eine Frau mit wachsendem Babybauch eine optimale Wahl.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Karneval 2021

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Familie, Karneval 2021

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Februar 2021

