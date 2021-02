Ups, das war so nicht geplant gewesen! Am Dienstagabend geht The Masked Singer in eine neue Runde – und obwohl die Staffel noch gar nicht begonnen hat, kursieren jetzt schon erste Gerüchte, welche Promis wohl dabei sein werden. So vermuten Fans zum Beispiel, dass Moderator Peer Kusmagk (45) mit von der Partie sein wird. Und nun scheint sich offenbar noch ein weiterer Promi verplappert zu haben: Wagt Detlef D! Soost (50) etwa ebenfalls das Show-Abenteuer?

Der beliebte TV-Choreograf war zu Gast in der Bild-Live-Show "Stadt Land BILD" und wurde dabei von Moderator Thomas Wagner gefragt, wie die Vorbereitungen für die ProSieben-Show laufen – und wie aus der Pistole geschossen erwiderte Detlef: "Ich glaube, ganz gut." Kurz darauf beteuerte die Popstars-Legende zwar, nicht singen zu können, doch für Gastgeber Thomas war klar: Hier hat sich jemand verraten: "Sagen wir’s so: Die Antwort kam spontan, da ist man ja meistens ehrlich. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wirkt es so, als stimme es."

Ob Detlef wirklich in diesem Jahr Teil der "The Masked Singer"-Familie ist, wird sich zeigen. Es ist nämlich durchaus möglich, dass der Tänzer einfach etwas durcheinandergebracht hat. Laut Promiflash-Informationen steht er tatsächlich bald für den Sender vor der Kamera, doch dabei handelt es sich um eine andere Show. Ob er zusätzlich dann noch die "The Masked Singer"-Bühne rockt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost, Tänzer

ActionPress / Eibner-Pressefoto Ug & Co. Kg Detlef D! Soost im September 2015

Getty Images Detlef D! Soost, Tanztrainer und Choreograf

