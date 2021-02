Wer verbirgt sich wohl unter dem gefiederten Gewand? Am Dienstagabend fiel der Startschuss für die neue Staffel von The Masked Singer – und damit beginnt auch endlich wieder das große Rätselraten. Welcher Promi versteckt sich unter welchem Kostüm? Unter den diesjährigen Teilnehmern ist auch das Küken. Nach dem Auftritt gibt es erste Ideen, zu welchem VIP die Stimme gehören könnte.

Das Rateteam aus Ruth Moschner (44), Rea Garvey (47) und ihrem Gast Carolin Kebekus (40) taten sich sichtlich schwer, hinter die Identität des Vögelchens zu kommen. Die Münchnerin warf schließlich in den Raum: "[...] es könnte ein Promi-Sprössling sein, der jetzt auch flügge wird. Cheyenne Ochsenknecht oder so." Die Idee, dass die 20-Jährige darunter stecken könnte, wäre gar nicht so abwegig – denn Rea fasst schließlich zutreffend zusammen: "Ich glaube nicht, dass es eine Profi-Sängerin ist. Ich glaube, es ist jemand, der schon oft auf der Bühne war. Sie kann sehr gut mit ihrer Performance überzeugen."

Auch die Indizien könnten auf den Nachwuchs eines Stars schließen: In dem kurzen Clip vor dem Auftritt des Kükens schlüpft es aus dem Ei. "Dauert das noch lange? Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Ich will endlich schlüpfen!", gibt es sich ganz ungeduldig. "Ich habe das Warten satt! Ich will frei sein wie ein Vogel. Irgendwo da draußen wartet sicher ein schönes, warmes Zuhause auf mich", heißt es in dem Vorspann weiter. Was glaubt ihr? Stimmt unten ab!

ProSieben/Willi Weber Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Rateteam

