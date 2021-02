Sie wollen keine Zeit verlieren! In den vergangenen Wochen ist bei Katharina Wagener (25) und ihrem Partner Kevin Yanik ganz schön viel passiert: Nicht nur, dass sich die beiden verlobt haben und heiraten wollen – in diesem Zuge verrieten sie auch, dass sie ein Baby erwarten. Doch wissen die Ex-Are You The One?-Kandidaten eigentlich schon, wie sie sich das Jawort geben wollen? Mit Promiflash haben die zwei nun über ihre Pläne gesprochen!

Kevin und Kathi träumen davon, noch dieses Jahr zu heiraten – doch ob die aktuelle Gesundheitslage das zulässt, steht momentan noch in den Sternen. "Wenn es nicht besser wird, machen wir vielleicht einfach eine kleine Hochzeit für uns und die Familie – mehr nicht", gibt der Bräutigam in spe im Interview mit Promiflash preis. Auf eine große Zeremonie wollen die zwei aber dennoch nicht verzichten und können sich gut vorstellen, diese dann 2022 nachzuholen.

"Wir wollen auf jeden Fall schon groß feiern, aber je nachdem, wie die Umstände sind, müssen wir halt abwarten, wie und wann", ergänzt Kathi ihren Verlobten. Da die Kuppelshow-Stars in einigen Monaten zu dritt sein werden, wäre es schön, wenn sie noch vor der Geburt Ja sagen könnten, um offiziell als Familie in den neuen Lebensabschnitt zu starten. "Wir haben tatsächlich schon bei unserem letzten Date bei 'Are You The One?' besprochen: 'Möchtest du auch heiraten, bevor du ein Kind bekommst?' Und da haben wir beide gleich zugestimmt", erinnert sich die werdende Mama zurück.

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathi.wgnr Die Ex-"Are You The One?"-Kandidaten Kathi und Kevin

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

