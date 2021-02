Are You The One?-Laura spricht Klartext! Die Blondine scheint sehr großen Wert auf ihr Äußeres zu legen. Mit coolen Outfits und perfektem Make-up will sie ihre Follower im Netz begeistern. Dabei fallen vor allem die vollen Lippen des TV-Sternchens auf. Dass sie da den Beauty-Doc nachhelfen lässt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Nun verriet Laura auf Social Media, wie häufig sie sich die Lippen aufspritzen lässt!

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil zeigte sich ein Fan neugierig bezüglich des kleinen Schönheitseingriffs. Daraufhin erzählte Laura ganz ausführlich: "Ich habe immer jedes halbe Jahr circa 1 ml spritzen lassen", und offenbarte zugleich, wie viel Hyaluron der Arzt verwendet haben soll. Mittlerweile habe sie sich ihre Lippen aber nur noch sporadisch auffüllen lassen, da ihr Körper das Nervengift wohl nicht mehr richtig abbaue. "Ich gehe nur noch, wenn ich Unregelmäßigkeiten feststelle", erklärte sie weiter.

Daraufhin präsentierte sie ihrer Community ein älteres Bild von sich ohne die Lipfiller und gestand, ihre Lippen damals als nicht schön empfunden zu haben. Deswegen sei Laura auch heute total zufrieden mit der Entscheidung, und ihrem Publikum gab sie noch eine Sache mit auf den Weg: "Ich finde, es passt zu mir. Was andere denken, ist mir eh egal!"

Instagram / lauramarialee Laura Maria, "Are You The One?"-Kandidatin

