Hat Claudia Obert (59) in Toni Impagnatiello ihren Mr. Right gefunden? In ihrer eigenen Sendung Claudias House of Love suchte die Unternehmerin in den vergangenen Wochen unter zehn Männern einen passenden Liebhaber. Toni Impagnatiello schaffte es am Ende, das Herz der ehemaligen Promis unter Palmen-Teilnehmerin zu erobern. Doch sind die Boutiquebesitzerin und der Restaurantbetreiber nun ein Paar? Gegenüber Promiflash verriet Claudia nun, ob sie in Toni ihren Liebhaber gefunden hat.

"Er ist ein Friend with Benefit, aber nicht mit Sex", stellte die 59-Jährige im Promiflash-Interview klar. Nach der Show habe sie den Italiener in Düsseldorf besucht und festgestellt, dass er nicht ihr Traummann ist: "Es war ja dann doch so ein bisschen sein Alltag und seine Alltagsumgebung, und da habe ich festgestellt, er hat ja schon 15 Angestellte, dass ich da wohl gleich die 16. bin." In ihrem Urlaub auf Kreta habe sich die Luxus-Lady zwar gut mit Toni amüsiert, und die Schmetterlinge seien auch geflogen, aber gelandet seien sie am Ende dann doch nicht. Claudia erklärte: "Also ich liebe ihn schon, aber die Leidenschaft ist nicht entfacht worden."

Obwohl die Chemie bei den beiden offenbar gestimmt hat, wurde kein Liebespaar aus Claudia und Toni. Trotzdem sind sie bis heute im engen Austausch. "Wir sind immer noch in Kontakt. Ich war neulich mal in Düsseldorf in ein paar Showrooms, und da habe ich auch eine Pizza gekriegt." Und sogar auf Ibiza seien die beiden zweimal zusammen gewesen.

