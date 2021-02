Vergangenes Jahr schaffte Jacky (22) es, Heidi Klum (47) im Finale von sich zu überzeugen. In dem Erfolgsformat Germany's next Topmodel wurde sie 2020 zur Siegerin gekürt! Während ihrer Zeit bei der TV-Show wurden der Influencerin damals die Haare beim Umstyling zunächst blondiert und dann rötlich gefärbt. Seitdem ist die 22-Jährige für ihre kupferrote Haarpracht bekannt. Jetzt überrascht sie ihre Fans allerdings mit einem komplett neuen Look – sie präsentiert sich mit dunkelbraunen Haaren!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schönheit nun ein Bild von ihrem neuen Look. Darauf erstrahlt ihr Haar in einem dunklen Braun. "Die Kupferfarbe ist so penetrant, dass sie sich von keiner einigermaßen natürlichen Farbe längerfristig überdecken lässt", erklärt die GNTM-Gewinnerin ihren neuen Farbton. Sie spiele deshalb in ihren Längen einfach mit ein paar Braunnuancen. "Ich liebe das Kupfer zwar mittlerweile sehr, aber es ist mir einfach zu aufwendig", begründet sie ihre Entscheidung. Irgendwann wolle die 22-Jährige aber wieder ihre dunkle Naturhaarfarbe tragen. Deshalb werde die Influencerin die Koloration auch in den kommenden Monaten rauswachsen lassen.

Nicht nur Jacky scheint ihren neuen Look zu mögen! Ihre Fans reagieren unter dem Beitrag auf Instagram fast ausschließlich positiv. Und auch von ihren Kolleginnen bekommt das Model viele Komplimente. "Liebe es!", kommentierte beispielsweise Simone Kowalski (23), die GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2019 unter dem Beitrag auf Instagram.

Anzeige

Instagram / jackywruck Jacky Wruck, GNTM-Siegerin 2020

Anzeige

Instagram / jackywruck "Germany's next Topmodel"-Siegerin Jacky

Anzeige

Instagram / jackywruck Jacky Wruck im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de