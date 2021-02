Lourdes Leon (24) sorgt für Gesprächsstoff! Die Tochter von Popikone Madonna (62) hat längst eine eigene Karriere auf die Beine gestellt – als Model und Musikerin startet die Brünette voll durch. Dass die Beauty sich dabei allerdings nicht von bestimmten Schönheitskonventionen beeinflussen lässt, demonstrierte sie schon diverse Male. Und auch mit einer neuen Kampagne für den Designer Marc Jacobs (57) setzt Lourdes nun ein Statement!

Auf Instagram teilte der Modeschöpfer ein Werbevideo, in dem die 24-Jährige mit feuerroten Haaren und langen Nägeln in einer Reihe verschiedener Outfits posiert. Bei den Fans erregten allerdings nicht nur die Modekreationen des US-Amerikaners Aufmerksamkeit, sondern auch ein weiteres Detail: Lourdes' unrasierte Achseln. Die Körperbehaarung spaltete die Internetgemeinde – während Lourdes viel Zuspruch für ihre Individualität erhielt, hagelte es von einer Menge Nutzern auch Kritik. "Warum sind ihre Achseln nicht rasiert? Das lässt Marc Jacobs wie ein Walmart-Produkt aussehen", schrieb eine empörte Nutzerin und spielte damit auf günstige Discounter-Ware an.

Lourdes selbst dürfte dieser Gegenwind vermutlich herzlich wenig ausmachen. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass der Freigeist sich mit unrasierten Achseln oder Beinen zeigt – und auch Mama Madonna zeigte sich schon des Öfteren mit sprießender Körperbehaarung.

