Olivia Wilde (36) schleppt ganz schön viel Gepäck zwischen den Männern hin und her! In dem Liebesleben der Schauspielerin hat sich einiges getan: Nach ihrer Trennung von dem Schauspieler Jason Sudeikis (45) im vergangenen November soll sie nun mit Harry Styles (27) anbandeln. Vor einigen Tagen wurde sie dabei gesichtet, wie sie schwere Koffer aus dem Haus ihres Ex zu dem Sänger in die Hollywood Hills schaffte. Nun spielen sich ähnliche Szenen in London ab – aber in verdrehten Rollen!

In der britischen Hauptstadt fuhr Olivia mit vollgepackten Taschen bei Jasons Haus vor und er half ihr, alles in sein Haus zu tragen. Verbirgt sich hinter diesen Bildern tatsächlich eine Reunion? Vermutlich nicht. Der US-Amerikaner dreht vor Ort gerade die zweite Staffel der Comedyserie "Ted Lasso". Ihre beiden gemeinsamen Kinder sind bei ihm – das soll laut People auch der Grund sein, warum Olivia einmal über den Großen Teich geflogen ist.

Nach Angaben des Mediums ist die Regisseurin nicht alleine angereist – Harry soll sie begleiten! Doch ob das so eine gute Idee ist? Schließlich soll der Familienvater laut einem Insider von Entertainment Tonight "wirklich verletzt und eine Spur eifersüchtig [sein], dass Olivia mit Harry einfach weitermacht."

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Olivia Wilde in London

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Jason Sudeikis in London

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards in London im Februar 2020

