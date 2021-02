Der Let's Dance-Auftakt kann kommen! Am morgigen Freitag startet die beliebte Tanzshow in eine neue Runde. Wer in der inzwischen 14. Staffel über das Tanzparkett wirbelt, ist längst bekannt: So stellen beispielsweise Senna Gammour (41), Rúrik Gíslason (33) und Co ihr tänzerisches Können unter Beweis. Die Tanzpartner der Promis stehen jedoch noch nicht fest – immerhin werden diese erst in der großen Kennenlernshow bestimmt. Eines ist jetzt jedoch klar: Zu diesen Tänzen werden die Stars erstmals performen!

Wie RTL vor wenigen Minuten mitteilte, startet für Ilse DeLange (43), Valentina Pahde (26) und Rúrik Gíslason das "Let's Dance"-Abenteuer mit einem Cha-Cha-Cha. Dabei werden sie von Evgeny Vinokurov (30), Andrzej Cibis (33) und Malika Dzumaev unterstützt. Kai Ebel, Auma Obama und Simon Zachenhuber wollen gemeinsam mit Kathrin Menzinger (32), Christian Polanc (42) und Marta Arndt (31) einen Tango aufs Parkett zaubern. Vanessa Neigert (28) und Nicolas Puschmann (29) lassen mit Vadim Garbuzov (33) und Robert Beitsch (29) ihre Hüften bei einem Quickstepp kreisen.

Für Erol Sander (52), Mickie Krause (50) und Jan Hofer (69) geht es hingegen gemächlicher los: Das Trio wird mit professioneller Unterstützung von Renata Lusin (33), Christina Luft (31) und Patricija Belousova einen Wiener Walzer präsentieren. Und Kim Riekenberg (26), Lola Weippert (24) und Senna Gammour dürfen direkt an der Seite von Valentin Lusin (34), Alexandru Ionel und Pasha Zvychaynyy bei einer Salsa zeigen, was in ihnen steckt.

